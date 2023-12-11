Суд оштрафовал кинопрокатчика на 1 млн рублей за ЛГБТ-сцены в фильме "Эпизоды"

Представитель компании явился на заседание суда и признал вину

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал кинопрокатчика ООО "Телеагентство русский репортаж" на 1 млн рублей за демонстрацию на канале этой компании фильма "Эпизоды" без маркировки 18+. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"ООО "Телеагентство русский репортаж" признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения с использованием интернета) и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 рублей (один миллион рублей)", - сказано в документе. Там также отмечается, что представитель компании явился на заседание суда и заявил о признании вины.

Как сказано в материалах дела, причиной его возбуждения стало то, что принадлежащий кинопрокатчику телеканал KinoLiving 20 мая 2023 года показал 5-й эпизод сериала "Эпизоды" со знаком информационной продукции 16+.

"Указанный эпизод многосерийного фильма "Эпизоды" содержит сцену, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений выражается визуальным компонентом: изображением чувственного взаимодействия двух лиц одного биологического пола (женского), а именно: продолжительным поцелуем, выражающим сексуальную страсть; ласкающими движениями рукой одной женщины области груди другой", - сказано в решении суда. Там указано, что по этой причине сериал должен был иметь маркировку 18+, а не 16+.