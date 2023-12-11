Путин призвал учитывать таяние вечной мерзлоты при строительстве в Арктической зоне

Как отметил президент, все строительные проекты должны отвечать строгим экологическим требованиям

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны подчеркнул, что при строительстве в том регионе важно учитывать глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, к выбору строительных материалов и технологий как при возведении жилых домов, так и промышленных, общественных объектов нужно подходить, конечно, с учетом сурового климата этих мест, с особым вниманием. И еще на этапе проектирования капитальных сооружений учитывать данные о повышении глобальной температуры и таянии вечной мерзлоты, чтобы в будущем избежать рисков повреждения зданий, построенных на таком, оттаявшем или таящем зыбком грунте", - сказал глава государства.

Путин отметил, что все строительные проекты должны отвечать строгим экологическим требованиям и обеспечивать сбережение уникальной богатой природы Арктики.