МВД выступило против привлечения водителей к ответственности на основании средней скорости

Практика фиксации превышения средней скорости движения автомобиля с помощью двух камер существует в РФ с 2013 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. МВД России выступает против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Всем автолюбителям страны хочу сказать: МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, а также временных ограничений на информационных табло и знаках", - написала она в Telegram-канале.

Практика фиксации превышения средней скорости движения автомобиля с помощью двух камер существует в РФ с 2013 года. Время проезда машины фиксирует сначала первая камера, затем - вторая, расположенная на расстоянии от нее. В результате вычисляется средняя скорость автомобиля, если она превышается, то выписывается штраф размером от 500 до 5 тыс. рублей. Подобных комплексов по стране насчитывалось около 1 тыс.

Штрафы за превышение средней скорости перестали выноситься с августа, в Подмосковье - с мая-июня. При этом, по данным "Коммерсанта", в апреле прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД, Минтрансу и Минюсту проработать и внести в правительство "предложения по законодательному закреплению ответственности" за превышение средней скорости. В январе 2022 года СМИ сообщили, что МВД прорабатывают возможность возвращения к этой практике. Тогда ведомство назвало преждевременным решение о возвращении штрафов за превышение средней скорости водителями автотранспорта.

Минтранс РФ в 2023 году доработал к межведомственному согласованию проект изменений в правила дорожного движения, запрещающих превышать среднюю скорость движения между несколькими камерами. Минэкономразвития поддержало проект, сообщил "Коммерсант" 8 декабря.

Издание отметило, что следующим этапом станут изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые закрепят ответственность за превышение средней скорости. Сейчас, по данным "Коммерсанта", проект поправок готовится к межведомственному голосованию.