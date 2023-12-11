Поезда МЦД-3 задерживаются из-за вынужденной остановки электропоезда

Принимаются все необходимые меры для введения движения в график

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Поезда МЦД-3 в сторону станции Ипподром задерживаются из-за вынужденной остановки электропоезда. Об этом говорится в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 18:50 на перегоне Москва-Казанская - Перово Казанского направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд №7454. В связи с этим в пути задерживаются поезда МЦД-3 в сторону Ипподрома", - говорится в публикации.

В компании уточнили, что принимаются все необходимые меры для введения движения в график.