"Москвариум" представит иммерсивное шоу "Мюнхгаузен. Новогодние поиски"

Шоу будет проходить с 23 декабря 2023 года до 28 января 2024 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. "Москвариум" в декабре представит новое иммерсивное шоу "Мюнхгаузен. Новогодние поиски", оно будет проходить сразу на двух этажах комплекса, сообщили в пресс-службе аквариума.

"Этой зимой "Москвариум" преподнесет своим гостям необычный подарок - новое шоу "Мюнхгаузен. Новогодние поиски". Иммерсивное представление пройдет в пространстве площадью более 2 тыс. кв. м. В основе сюжета спектакля лежит классическая история барона Мюнхгаузена, автором которой является известный немецкий писатель и историк XVIII века Рудольф Распе", - отметили в пресс-службе.

Там отметили, что впервые новогоднее шоу в "Москвариуме" пройдет без участия животных и состоится не на традиционной водной сцене, а сразу на двух этажах океанариума, где разместятся девять локаций, каждая - со своей историей из жизни барона Мюнхгаузена: полет на пушечном ядре, прогулка по Луне, покорение морской стихии и другие. Режиссером-постановщиком иммерсивного шоу выступил Юрий Квятковский, в постановке задействованы более 30 профессиональных актеров, для которых создали несколько десятков костюмов. Шоу будет проходить с 23 декабря 2023 года до 28 января 2024 года. Посетить его можно с детьми от двух лет, юные зрители до 14 лет должны приходить в сопровождении взрослых.