В Екатеринбурге в ТРЦ "Гринвич" полиция провела рейд по выявлению мигрантов

По информации пресс-службы ГУ МВД, за 11 месяцев 2023 года проведено 2 410 таких рейдов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции провели рейд по выявлению мигрантов в ТРЦ "Гринвич" в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"В профилактическом мероприятии также принимали участие сотрудники полиции из подразделений по вопросам миграции. Все, кто попал в поле зрения силовиков, были доставлены в дежурные части нескольких территориальных ОВД для установления их личностей и принятия соответствующих решений", - отметил Горелых.

По информации пресс-службы ГУ МВД, за 11 месяцев 2023 года проведено 2 410 таких рейдов по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства. "Тщательным проверкам полиции подверглись 1 240 объектов жилого сектора и мест пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также 220 объектов строительства. С начала года сыщиками пресечено 24 260 административных правонарушений, назначены штрафы на общую сумму 46 миллионов 514 тысяч рублей", - сказал Горелых.

По решению районных судов выдворены за пределы РФ 469 иностранных граждан, еще в отношении 204 человек принято решение о депортации.