В Ухте в Коми из-за ОРВИ школы закрыли на карантин до 18 декабря

Основанием для решения стало превышение уровня эпидемического порога по ОРВИ и гриппу на 93,5% среди школьников города

СЫКТЫВКАР, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Ухты Республики Коми приостановили работу всех школ города и отменили массовые мероприятия для детей с 12 по 18 декабря из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидпорог превышен среди школьников на 93,5%, сообщил руководитель муниципалитета Магомед Османов.

"Принято решение с 12 по 18 декабря приостановить образовательный процесс в некоторых ухтинских школах и проведение массовых мероприятий для детей. По предложению главного санитарного врача <…> приостановлен образовательный процесс в некоторых общеобразовательных школах Ухты, учреждениях дополнительного образования, а также работа секций, кружков, мастер-классов и других форм работы с детьми в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с участием детей", - сообщил Османов в Telegram-канале.

Учебный процесс будет продолжен только в четырех школах поселков Седъю, Кэмдин Боровой и Кедва. Всего в Ухте и поселках действует 20 школ.

Основанием для такого решения стало превышение уровня эпидемического порога по ОРВИ и гриппу на 93,5% среди школьников Ухты. Частным организациям также рекомендовано приостановить очную работу с детьми в эти даты.

Ранее все школы Сыктывкара закрывали на карантин с 27 ноября по 4 декабря из-за высокой заболеваемости ОРВИ. В поселках Троицко-Печорск и Нижняя Омра Троицко-Печорского района школы закрыты на карантин с 5 декабря, его продлили до 18 декабря. На этот период в Троицко-Печорске также закрыты спортивные секции, детская музыкальная школа и отменены массовые мероприятия.