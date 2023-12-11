Четырем горным селам в Чечне вернули исторические названия

Наименования Гимара, Кей, Малхиста и Никара вернули высокогорным населенным пунктам Итум-Калинского района

ГРОЗНЫЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Исторические наименования Гимара, Кей, Малхиста и Никара вернули высокогорным населенным пунктам Итум-Калинского района Чечни. Распоряжение, подписанное председателем правительства России Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

"В соответствии с федеральным законом "О наименованиях географических объектов" и на основании предложения парламента Чеченской Республики присвоить наименования "Гимара", "Кей", "Малхиста" и "Никара" селам, образованным на территории Итум-Калинского района Чеченской Республики", - говорится в документе.

Населенные пункты исторически входили в высокогорный Галанчожский район в центре республики. Он был одним из крупнейших до депортации 1944 года. В феврале 1944 года партийное руководство упразднило и расформировало Галанчожский район, включив его территорию в состав Ачхой-Мартановского, Серноводского, Итум-Калинского районов.

После реабилитации чеченскому населению было запрещено селиться в районе, который считается историческим для чеченцев. В 2012 году по инициативе главы республики Рамзана Кадырова район был воссоздан как отдельная административно-территориальная единица. В рамках восстановления Галанчожского района власти региона построили более 230 км автодорог и восстановили архитектурные памятники, которых в данном муниципалитете более 250.