В Кирове запустят проект по обучению старшеклассников рабочим специальностям

Школьников планируют обучать профессиям тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, швеи, лаборанта химического анализа

КИРОВ, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют с 2024 года запустить в регионе проект "Первая профессия" по обучению старшеклассников рабочим специальностям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"С нового 2024 года в Кировской области будет реализован проект "Первая профессия" - профессиональное обучение обучающихся 9-11-х классов по востребованным рабочим профессиям. Мы провели подготовительную работу с органами местного самоуправления и определили перечень востребованных в каждом районе профессий", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Кировской области Светлану Шумайлову.

Школьников планируют обучать профессиям тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства категории "С", швеи, лаборанта химического анализа.

Теоретические занятия будут проходить на базе школ, в том числе с использованием дистанционных технологий, а лабораторные работы и практика - на базе организаций среднего профессионального образования. После окончания обучения школьникам выдадут свидетельства о полученной профессии и квалификации, этот документ позволит ребятам вести профессиональную деятельность.

"С нового учебного года планируем открывать филиалы колледжей в районах области и вести подготовку по профессиям, востребованным для экономики конкретного муниципалитета, таким образом, приближаем среднее профобразование к месту жительства школьников", - подчеркнула Шумайлова.

Кроме того, в регионе увеличат число психолого-педагогических классов. В 2023 году в таких классах в 24 школах обучаются 560 ребят, в следующем году планируют открыть еще 16 профильных классов. Кроме того, с 1 сентября 2024 года в школы вернется урок труда как обязательный предмет.