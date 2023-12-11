Спорт и конфликт на Ближнем Востоке больше всего интересовали канадцев в 2023 году

Большое внимание канадцев также привлекала история актера Джереми Реннера, который в начале января попал под снегоуборочную машину, пытаясь спасти племянника

ОТТАВА, 11 декабря. /ТАСС/. Запросы о спортивных соревнованиях и палестино-израильском конфликте стали одними из самых популярных среди жителей Канады в уходящем году. Такие данные приводит телеканал CTV со ссылкой на годовой отчет поисковой системы Google для североамериканской страны.

Первое место в этом списке занимает женский чемпионат мира по футболу, который в 2023 году проходил в Австралии и Новой Зеландии. На втором месте - запросы по результатам мирового первенства по крикету в Индии. Замыкает тройку Google-поиска ситуация вокруг палестино-израильского конфликта.

Большое внимание канадцев также привлекала история американского актера Джереми Реннера, который в начале января попал под снегоуборочную машину и получил травмы, пытаясь спасти племянника, а также появление нападающего Лионеля Месси в клубе "Интер Майами" североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Также канадцы активно "гуглили" новости про операцию по поиску батискафа "Титан" компании OceanGate Expeditions, ураган "Ли", лунную миссию "Чандраян-3" и платформу электронной торговли Temu. Замыкает десятку самых популярных запросов землетрясение в Сирии и Турции.

Самыми популярными персонами, согласно запросам в Google, стали актеры Джереми Реннер и Дэнии Мастерсон, певица Лил Тэй и телеведущий Такер Карлсон.