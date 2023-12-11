В Новгородской области введут дополнительные выплаты для участников СВО

Получивший медаль "Золотая Звезда" получит выплату 1 млн рублей, орден РФ - 500 тыс. рублей, медаль - 200 тыс. рублей, орден "За честь и мужество" - 100 тыс. рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 декабря. /ТАСС/. Дополнительные выплаты получат участники СВО из Новгородской области, удостоенные государственных и региональных наград. Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин в Telegram-канале.

"Дополнительные выплаты получат участники СВО, удостоенные государственных и региональных наград. <...> Считаю, что мы обязаны помогать тем, кто сегодня рискует собой ради нас. И делаем мы это в том числе ради наших детей, ради того, чтобы они видели, как страна относится к своим героям", - отметил Никитин.

С такой инициативой глава региона обратился к депутатам областной Думы. Получивший медаль "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации получит выплату 1 млн рублей, орден РФ - 500 тыс. рублей, медаль - 200 тыс. рублей, региональная награда - орден "За честь и мужество" - 100 тыс. рублей.