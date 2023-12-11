В Архангельской области создали проект "Врачи для военных"

Разрабатываются индивидуальные программы для медицинской помощи ветеранам специальной военной операции

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Проект "Врачи для военных" для медицинской помощи ветеранам специальной военной операции создан в Архангельской области. Об этом глава региона Александр Цыбульский рассказал в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Архангельске.

"Мы запустили проект "Врачи для военных". Это такая отдельная форма взаимодействия с нашими ребятами, которые возвращаются с СВО, для них выстраиваются индивидуальные программы поддержки, - сказал губернатор. - И здесь они тоже чувствуют эту особую заботу в отношении себя".

Основные задачи - это своевременное определение потребности военнослужащего в реабилитации, диагностика физического и психического здоровья; создание индивидуальных и доступных условий сопровождения мероприятий реабилитации.

По словам Цыбульского, предприниматели - владельцы спортзалов - также помогают в реабилитации, предоставляя военнослужащим, в том числе с инвалидностью, площадки для восстановления физической формы.