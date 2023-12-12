На Камчатке более 500 человек стали участниками социальных туров в 2023 году

Речь идет о льготных категориях граждан

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Более 500 жителей Камчатки из числа льготников бесплатно посетили популярные туристические направления в 2023 году в рамках программы социальных туров. Об этом ТАСС сообщили в краевом Минтуризма.

"В регионе продолжилась реализация программы социальных туров, в них приняли участие более 500 человек. Это льготные категории граждан, такие как дети-сироты, ветераны, многодетные семьи, отличившиеся в спорте, творчестве и учебе школьники и студенты, волонтеры, медики, которые лечили пациентов с коронавирусом, и другие. Направления туристических маршрутов были различные - морские прогулки, экскурсии к вулканам, конно-пешеходные прогулки", - рассказали в министерстве.

Уточняется, что организацией туров занимаются региональные турфирмы - им из бюджета Камчатского края компенсируется большая часть затрат.

Всего за 11 месяцев 2023 года Камчатку посетили около 300 тыс. человек.