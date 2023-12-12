В Сахалинской области из-за непогоды перенесли восемь авиарейсов

По предварительной информации, самолеты должны вылететь 13 декабря

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Охой (самый северный город на Сахалине), а также Южно-Курильском (остров Кунашир, Курилы, Сахалинская область) перенесли на 13 декабря из-за неблагоприятных погодных условий в пунктах прилета, сообщили ТАСС в Сахалинском международном аэропорту имени Антона Чехова.

"Задержка по метеоусловиям", - сказал собеседник агентства.

По данным табло аэропорта, самолет в Южно-Курильска должен был вылететь из Южно-Сахалинска в 12:15 (04:15 мск). Сначала произошла задержка рейса, затем его перенесли на утро 13 декабря. Соответственно на такое же время перенесли и обратный рейс. Сейчас на территории аэропорта Южно-Курильска снег, ветер, метель, плохая видимость. Температура воздуха составила +1 градус.

Также наблюдается многодневная задержка рейсов между Южно-Сахалинском и Охой. Самолеты по этому направлению не летают с 9 декабря. С утра задерживались шесть рейсов на прилет и вылет. Каждый час их передвигали вперед по времени, а затем перенесли на 13 декабря. Сейчас на территории аэропорта Охи дует сильный ветер, облачно, температура воздуха составила -19 градусов.

Информация о количестве ожидающих пассажиров не сообщается.

Аэропорт Южно-Сахалинска по всем остальным направлениям работает по расписанию. В областном центре хорошая погода без осадков и ветра. Температура воздуха составила -5 градусов.