ГИБДД Москвы приостановила регистрацию машин и выдачу прав из-за технического сбоя

О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции госуслуг в полном объеме сообщат дополнительно

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы приостановила регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений из-за технического сбоя. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД столицы.

"В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что в настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя. "О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно", - добавили в ГИБДД.