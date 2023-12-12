Жителям Москвы открыли автоматический доступ к электронной медкарте

В медкарте содержатся результаты исследований, протоколы врачебных осмотров и другие медицинские данные

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Москвичи с полисом ОМС и полной учетной записью на mos.ru получили автоматический доступ к электронной медкарте, ранее для этого требовалось подать заявку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем в Telegram-канале.

"Москвичам с полисом ОМС и полной учетной записью на mos.ru открыт автоматический доступ к электронной медкарте. Раньше для его получения надо было подавать упрощенную заявку. Теперь медкарта всегда под рукой - на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.Инфо" (единой медицинской информационно-аналитической системы - прим. ТАСС)", - написал он.

Мэр добавил, что в электронной медкарте содержатся результаты исследований, протоколы врачебных осмотров и другие медицинские данные. Пациенты могут самостоятельно добавлять и скачивать документы из медкарты, вносить в нее информацию о личном и семейном анамнезе.