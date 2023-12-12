Директор Культурного фонда Пахмутовой сообщил, что она идет на поправку

Народная артистка СССР пребывает "в бодром состоянии духа", рассказал Евгений Малышко

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Народная артистка СССР Александра Пахмутова, которой в ноябре исполнилось 94 года, идет на поправку. Она продолжает лечение от простудного заболевания под присмотром врачей, сообщил ТАСС директор Культурного фонда Пахмутовой Евгений Малышко.

"Только что разговаривал с Александрой Николаевной. Она в бодром состоянии духа, идет на поправку. Будем надеяться на скорое выздоровление", - сказал собеседник агентства.

11 декабря в Telegram-канал Mash сообщили, что у Пахмутовой якобы обнаружили COVID-19, и композитор находится в состоянии средней степени тяжести. Малышко в беседе с ТАСС эту информацию опроверг. Он сказал, что это простудное заболевание, ковид не был подтвержден.

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне район Волгограда). В возрасте пяти лет она сочинила свою первую пьесу для фортепиано. В 1936 году поступила в музыкальную школу в Сталинграде. В 1942-1943 годы находилась с матерью в эвакуации в Караганде (Казахская ССР, ныне Республика Казахстан). В этот период она написала свои первые песни. Выступала перед ранеными в госпиталях.

Автор музыки 400 песен. Они входили в репертуар Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой, Иосифа Кобзона, Людмилы Зыкиной, Эдуарда Хиля, Эдиты Пьехи, Александра Градского, Льва Лещенко, Софии Ротару и других известных исполнителей. Музыка Пахмутовой звучит в нескольких десятках художественных и документальных фильмов.