Путин поздравил нейрохирурга Александра Коновалова с 90-летним юбилеем

Глава государства отметил авторитет, плодотворную деятельность и передовые достижения в нейрохирургии академика РАН

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил нейрохирурга, академика РАН Александра Коновалова с 90-летним юбилеем, отметив его авторитет, плодотворную деятельность и передовые достижения в нейрохирургии.

"Вы пользуетесь исключительным, непререкаемым авторитетом как выдающийся ученый и опытный клиницист, талантливый педагог и наставник. С вашим именем и плодотворной деятельностью по праву связывают передовые достижения в одной из приоритетных областей медицины - нейрохирургии, широкое внедрение новаторских методик и практик", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил личностные качества Коновалова, за которые благодарны коллеги, ученики и пациенты. Среди таких качеств академика - высочайший профессионализм, внимательное, доброе отношение к людям, подвижнический, милосердный труд. Президент также пожелал ему здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

Александр Коновалов - российский нейрохирург, академик РАН, Герой Труда РФ (2013). Автор трудов по сосудистым заболеваниям центральной нервной системы, патофизиологии мозгового кровообращения и др. Директор (1975-2014), научный руководитель (2014-2019), почетный президент (2014 - н.в.) Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко. Лауреат Государственных премий СССР (1985) и РФ (1995, 2006).