В поездах ЦППК временно нет доступа к Wi-Fi из-за смены оператора

Все необходимое оборудование остается в составах

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Доступ к Wi-Fi в пригородных поездах Москвы и Московской области временно ограничен из-за смены оператора. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В связи со сменой оператора в электропоездах ЦППК временно не предоставляется доступ к Wi-Fi. Все необходимое оборудование остается в составах, которые уже курсируют по маршрутам. А новые поезда продолжают им оснащаться еще на этапе сборки на заводе", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего за 2022 год сервисом воспользовались около 10% пассажиров поездов, оборудованных этой системой.

Ранее "Ведомости" сообщили со ссылкой на слова нескольких пассажиров Ярославского, Казанского и Горьковского направлений, что ЦППК убрала доступ к Wi-Fi в своих поездах.