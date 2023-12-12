В РФ ввели допвозможности для авторизации на российских сайтах до 2025 года

В частности, для этого разрешается использовать принадлежащие ресурсам информационные системы, контролируемые российскими юридическими лицами с возможным иностранным участием

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении дополнительных возможностей для авторизации на сайтах РФ до 2025 года, в том числе использования сервисов с иностранным участием. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В июле 2023 года был принят закон, запрещающий с 1 декабря 2023 года регистрацию и аутентификацию на российских сайтах с помощью зарубежной электронной почты и аккаунтов, зарегистрированных через иностранные сервисы, например Google или Apple ID. Им устанавливалось, что пройти регистрацию можно будет по номеру телефона, через портал госуслуг, с помощью Единой биометрической системы, через электронную почту, зарегистрированную в российских сервисах, а также с использованием идентификаторов на российских ресурсах.

Согласно новым нормам, до 1 января 2025 года, в частности, разрешается использовать для авторизации пользователей принадлежащие ресурсам информационные системы, контролируемые российскими юридическими лицами с возможным иностранным участием, а также информсистемы, принадлежащие компаниям РФ, которые находятся под контролем юридического лица, участником которого является международный общественно полезный фонд, зарегистрированный в специальном административном районе.

Как отмечали авторы инициативы, принятое решение гарантирует стабильное функционирование платформ и обеспечит комфорт российских граждан. Кроме того, оно даст отечественным цифровым платформам дополнительное время на локализацию их систем взаимодействия с пользователями.