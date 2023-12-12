Зорькин заявил, что Россия определит свой путь, не игнорируя достижения Запада

Председатель Конституционного суда РФ отметил, что в нынешних условиях стране необходимо преодолеть внутренний раскол общества, когда большие группы населения имеют совершенно разные ориентиры и разделяют различные ценности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Российской Федерации на текущем переломном этапе ее развития предстоит определить свой дальнейший путь, основывающийся на собственных оригинальных концепциях развития. При этом Россия не должна игнорировать достижения западных стран в политической, правовой и экономической плоскостях, применимые в нашей стране, отметил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своем выступлении к 30-летию Конституции РФ.

"Не теряя и не игнорируя те достижения западной цивилизации, которые могут быть полезны и приемлемы, России предстоит определить свой путь, свою собственную политико-правовую и социально-экономическую судьбу", - подчеркнул Валерий Зорькин.

При этом, по его мнению, в нынешних условиях стране необходимо преодолеть внутренний раскол общества, когда большие группы населения имеют совершенно разные ориентиры и разделяют различные ценности.

"И это нужно сделать, преодолевая порожденный рядом исторических и геополитических факторов социокультурный раскол, вследствие которого одна часть общества продолжает искать благо в прошлом, другая - на Западе или Востоке, а третья пребывает в определенной растерянности и не рассматривает всерьез какие-то горизонты развития в борьбе за ежедневное выживание", - добавил Зорькин.

С точки зрения председателя КС РФ, конституция дает обществу и государству все инструменты для преодоления расколов, поиска компромиссов по наиболее острым социально-политическим вопросам.

"Достижение общественного согласия с ориентацией на конституцию и заложенные в ней ценности становится особенно значимым. Конституция содержит в себе потенциал правовых решений, рассчитанный на обозримое историческое будущее страны. Она позволяет в обозначенных в ней пределах уточнять условия общественного компромисса применительно к меняющимся социальным реалиям, обеспечивая таким образом социально-политическую стабильность, необходимую для дальнейшего развития", - подчеркнул Валерий Зорькин.