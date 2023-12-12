Дума разрешила приостановку надзора за судимыми при их поступлении на службу

Речь идет о службе в военное время, в период мобилизации или при введении военного положения

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла закон, который в том числе приостанавливает административный надзор за лицами, имеющими неснятую или непогашенную судимость, в случае если они были призваны по мобилизации или заключили контракт о военной службе. Соответствующие нормы содержатся в принятом в третьем чтении законопроекте о праве Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

Изменениями дополняется закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы". Срок течения административного надзора будет приостанавливаться, если поднадзорные лица были призваны по мобилизации, заключили контракт о прохождении военной службы или о пребывании в добровольческих формированиях, в том числе созданных в составе Росгвардии. Речь идет о службе в военное время, в период мобилизации или при введении военного положения.

Уточняется, что граждане, находящиеся под админнадзором, обязаны в течение пяти дней уведомить соответствующий орган внутренних дел о призыве на военную службу, заключении контракта о прохождении службы или о пребывании в добровольческих формированиях. При этом после окончания службы или завершения действия контракта такие лица будут обязаны в течение трех рабочих дней явиться для постановки на учет в орган внутренних дел.

Согласно документу, поднадзорные лица не несут ответственности за несоблюдение наложенных на них ограничений, допущенных до вступления в силу закона, если они были призваны на службу по мобилизации, стали военнослужащим по контракту или вошли в состав добровольческих формирований. Закон также дополняется новой статьей, которая устанавливает, что несоблюдение поднадзорным лицом установленных судом административных ограничений не будет нарушением, если оно произошло на территории, на которой введено военное положение и в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья поднадзорного лица.

Об административном надзоре

По закону административный надзор устанавливается судом в отношении граждан РФ, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную либо неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления при рецидиве преступлений, умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего. Речь идет о гражданах, которые в период отбывания наказания в местах лишения свободы признавались злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, а также о лицах с неснятой судимостью, которые совершают в течение года два и более административных правонарушения, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

Вне зависимости от таких оснований административный надзор также устанавливается в отношении граждан, имеющих непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего.