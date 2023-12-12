Госдума ввела уголовное наказание за повторную передачу мобильных телефонов в тюрьмы

Оно предусматривает до двух лет лишения свободы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла закон о введении уголовного наказания до двух лет лишения свободы за повторную передачу средств мобильной связи лицам, содержащимся в местах лишения свободы.

Речь идет о привлечении к уголовной ответственности граждан, которые ранее подвергались административному наказанию за передачу или попытку передачи мобильного телефона, иных средств связи и комплектующих к ним в места лишения свободы. Также она будет распространяться на лиц, которые уже имеют судимость за аналогичное преступление.

За подобное преступление предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.