Глава КС заявил, что социальное неравенство в РФ почти вдвое превысило критический порог

Уровень неравенства по децильному коэффициенту приближается к 17 единицам, неофициально уровень неравенства еще выше, отметил Валерий Зорькин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Социально-экономическое неравенство различных групп населения с разным уровнем доходов является главным источником напряжения в российском обществе на современном этапе. Уровень неравенства по децильному коэффициенту (разрыву доходов 10% богатейших и 10% беднейших граждан) в РФ превысил десятикратный порог и приближается к 17 единицам, неофициально уровень неравенства еще выше, отметил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своем выступлении к 30-летию Конституции РФ.

"Наиболее болезненно и остро воспринимается обществом крайне несправедливое распределение бремени проводимых в стране экономических реформ, свидетельством которого является чрезмерное социальное расслоение. Даже по данным официальной статистики децильный коэффициент в России уже давно перевалил за общепринятый критический десятикратный порог и приближается к 17 единицам, а по неофициальным сведениям масштабы социального расслоения значительно выше этого порога", - считает Зорькин.

Особенно тревожен тот факт, подчеркнул председатель КС РФ, что самая массовая группа бедных в современной России - это семьи с детьми. Также большие риски несет высокая доля теневой занятости, в которой граждане остаются незащищенными трудовым законодательством. На этом фоне проблема коррупции в России становится особо острой, так как несет риски дальнейшего углубления общественного раскола.

"По-прежнему актуальной и весьма болезненной для общества остается проблема коррупции, которая уже приобрела опасный для жизни людей характер. Несмотря на осознание и властью, и обществом масштабов и значения данной проблемы, в этой области использованы далеко не все имеющиеся резервы. <…> Борьба с коррупцией - жизненно важный для нашего общества вопрос, без решения которого невозможно достичь искомого общественного согласия", - считает Зорькин.

Также председатель КС РФ подчеркнул, что еще одним фактором риска наряду с социальным неравенством и размыванием доверия к власти на фоне коррупции являются этнические и религиозные противоречия внутри российского общества. Развитие этих тенденций может привести к "анклавному распаду" страны, полагает он.

"Имеют место и тенденции этноконфессиональной анклавизации в местах компактного проживания представителей отдельных народов. Укоренение такого типа анклавов может повлечь за собой по мере анклавного распада единого юридического поля страны тенденции политического, экономического и далее государственного распада", - добавил Валерий Зорькин.