Дума ввела переходный период в сфере пожарной безопасности для новых регионов

Он продлится до 2028 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий переходный период до 2028 года, в течение которого новые регионы РФ при обеспечении пожарной безопасности смогут применять действующие на их территории нормы. Речь идет о требованиях пожарной безопасности, установленных законодательствами Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Документ был внесен в Думу правительством в сентябре, изменениями дополняется федеральный закон о техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности. Устанавливается, что на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до 1 января 2028 года разрешается применять ранее действовавшие требования пожарной безопасности. Речь идет об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию до 30 сентября 2022 года, или проектная документация на которые была направлена на экспертизу проектной документации объектов капитального строительства до этой даты.

Согласно закону, под объектами защиты понимается в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, к которому установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

Как отмечали ранее авторы инициативы, новые нормы позволят выполнить необходимые работы на объектах защиты, чтобы привести их в соответствие с требованиями пожарной безопасности, установленными законодательством РФ, "а также выявить в ходе мониторинга правоприменительной практики определенные особенности и при необходимости внести соответствующие изменения".