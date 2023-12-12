Объекты бывшего концлагеря "Дулаг-142" в Брянске внесут в реестр культурного наследия

Статус объектов культурного наследия могут получить бараки, конюшни, мастерские, лазарет и карцер

БРЯНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Около 22 объектов на территории бывшего концлагеря "Дулаг-142" в Брянске планируют внести в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в 2024 году. Об этом ТАСС рассказал начальник Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области Константин Волков.

"В 2023 году разрабатывается проектная документация, необходимая для обоснования включения в Единый государственный реестр 22 выявленных объектов культурного наследия, находящихся в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - "Дулаг-142". Внести их в реестр планируется в 2024 году", - сказал Волков.

Получить статус объектов культурного наследия планируется для бараков, конюшен, мастерских, лазарета и карцера. Основная территория бывшего лагеря получила этот статус еще в феврале 2022 года, с 2021 года там велись исследования и поисковые работы.

"Дулаг-142" - единственный сохранившийся комплекс бывшего нацистского лагеря с сетью исторических объектов в России. В годы Великой Отечественной войны здесь располагался сборно-пересыльный пункт, через который прошли 80 тыс. военнопленных и мирных жителей, более 40 тыс. человек погибли и были погребены на территории лагеря в братских могилах.