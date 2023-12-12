Дума приняла закон о проведении реконструкции таунхаусов за счет маткапитала

Согласно документу, реконструкция должна проводиться без привлечения застройщика

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который позволяет использовать средства материнского капитала для реконструкции домов блокированной застройки (таунхаусы).

Закон о дополнительных мерах господдержки семей с детьми дополняется нормой, согласно которой материнский капитал по заявлению может быть использован не только для строительства или реконструкции индивидуальных жилых домов, как сейчас, но и домов блокированной застройки. Реконструкция при этом должна проводиться без привлечения непосредственно застройщика.

Уточняется, что для получения части средств материнского капитала в размере не более 50% для реконструкции домов блокированной застройки необходимо будет предоставить сведения из Единого госреестра недвижимости о праве собственности, копии разрешения на строительство. Оставшуюся часть материнского капитала можно будет использовать на те же цели не ранее чем через полгода.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в июне этого года, инициатива была разработана в рамках реализации постановления Конституционного суда России, который разрешил реконструировать жилые дома блокированной застройки за счет средств материнского капитала.

Развитие программы материнского капитала

Как ранее отметил председатель палаты парламента Вячеслав Володин, "семьи с детьми получат дополнительную возможность улучшить свои жилищные условия за счет материнского капитала". Он заверил, что Госдума "последовательно работает над расширением возможностей использования средств материнского капитала".

Ранее в сообщении пресс-службы Минтруда России уточнялось, что с начала 2023 года благодаря материнскому капиталу улучшили жилищные условия почти 470 тыс. семей. Ежемесячную выплату на ребенка до трех лет получили более 318 тыс. семей - это второе по популярности направление использования средств маткапитала. Кроме того, 205 тыс. родителей направили средства материнского капитала на образование.