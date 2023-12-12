В Ростове-на-Дону непогода нарушила движение электротранспорта

В настоящее время "Ростовская транспортная компания" приступила к ремонту поврежденных участков и восстановлению движения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Движение трамвайных и частично троллейбусных маршрутов приостановили в Ростове-на-Дону из-за ледяного дождя, который привел к налипанию льда на контактной сети. Об этом сообщили в городской администрации.

"Ухудшение погодных условий и выпадение осадков в виде ледяного дождя привело к налипанию льда на контактной сети электротранспорта. В результате произошли множественные обрывы контактного провода на пл. Привокзальной, ул. М. Горького, пер. Доломановском и ул. Собино. Кроме того, повреждена опора контактной сети на пр. Буденновском. В связи с повреждением питающих линий подстанции Р-32 (ПО ЦЭС "Ростовэнерго") обесточена троллейбусная тяговая подстанция ТП-24 на пр. 40-летия Победы. В связи с этим работа трамвайных маршрутов №№ 1, 4, 6, 7, 10 и троллейбусных маршрутов №№ 7, 17а, 22 приостановлена", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время "Ростовская транспортная компания" приступила к ремонту поврежденных участков и восстановлению движения электротранспорта.

Ранее в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области ТАСС сообщили, что количество дорожно-транспортных происшествий в Ростовской области выросло на 36% из-за непогоды. За сутки до ледяного дождя в регионе зарегистрировали 79 аварий, в понедельник их количество выросло до 108.

Также ранее ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение в связи с сильным гололедом, который ожидается в Ростовской области ночью и днем 12 декабря. Кроме того, порывы ветра усилятся и будут достигать 15-18 м/ с. В связи с непогодой в ряде городов и районов региона школы были переведены в дистанционный режим, в детских садах работают дежурные группы.