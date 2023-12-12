Более трети опрошенных жителей европейских стран выступили против расширения ЕС

Согласно исследованию Европейского совета по международным отношениям, 35% респондентов поддерживают расширение Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Более трети жителей нескольких европейских стран выступают против расширения Евросоюза в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR), проведенного в Австрии, Германии, Дании, Польше, Румынии и Франции.

Согласно данным исследования, 37% опрошенных выступают против вступления новых стран в Евросоюз, 35% поддерживают расширение ЕС, остальные равнодушны к этому вопросу или не уверены. Больше всего противников присоединения новых членов к сообществу проживает в Австрии (53%), Германии (50%), Франции (44%) и Дании (37%). Наибольшую поддержку вступлению новых стран в ЕС высказали жители Румынии (51%) и Польши (48%).

Отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в Евросоюз, 37% опрошенных высказались за, а 33% - против. При этом более половины опрошенных австрийцев высказались против, а половина датчан - за.

По результатам исследования, 45% участников заявили, что вступление Украины окажет "негативное влияние" на безопасность Евросоюза, только 25% полагают, что эффект может быть позитивным. Многие жители шести европейских стран считают, что присоединение Украины не принесет никаких преимуществ экономике ЕС, около половины участников исследования из Дании и Австрии опасаются ухудшения показателей на фоне расширения объединения.

Опрос проводился в онлайн-формате 7-19 ноября, в нем приняли участие более 6 тыс. жителей Австрии, Германии, Дании, Польши, Румынии и Франции старше 18 лет.

Возможные переговоры о вступлении в ЕС

Лидеры 27 стран Евросоюза могут принять решение о начале переговоров с Молдавией и Украиной о вступлении в ЕС на саммите 14-15 декабря, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая полагает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что на заседании Совета ЕС по общим делам "ожидается большая битва" по поводу присоединения к ЕС новых стран. По его мнению, процесс расширения Евросоюза нужно продолжать за счет государств Западных Балкан, а не Украины. Пять стран региона - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявка на присоединение к сообществу была также подана самопровозглашенным Косовом.