"Автодор" отремонтировал 65 км трассы от Донецка до границы с ЛНР

По данным компании, дорожники уложили 230 тыс. тонн асфальтобетона

ЛУГАНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Сотрудники госкомпании "Автодор" и подрядных организаций завершили ремонт автодороги протяженностью 65 км от Донецка до границы с ЛНР, сообщается в Telegram-канале компании.

"Дорожники госкомпании "Автодор" и подрядных организаций завершили капитальный ремонт автодороги протяженностью 65 км от Донецка до границы с Луганской Народной Республикой. Этот участок входит в состав трассы от Луганска до Донецка", - сказано в сообщении.

Так, в том числе было уложено 230 тыс. тонн асфальтобетона, установлено 40 км бордюров, 90 остановочных павильонов. В пиковые дни капитальным ремонтом трассы занимались около 500 человек и 135 единиц техники.

Общая протяженность трассы от Луганска до Донецка около 144 км. Большая часть, в том числе на территории ЛНР, будет отремонтирована в этом году. Работы на еще 26,3 км на территории ЛНР запланированы на 2024 год.