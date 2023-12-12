В Москве завершили реставрацию монумента в честь покорителей космоса

Особое внимание было уделено горельефам с изображением покорителей космоса, надписям на стилобате и декоративным вентиляционным решеткам

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Работы по реставрации монумента "Покорителям космоса" на ВДНХ в Москве, которые начались в прошлом году, закончены, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"На ВДНХ завершили реставрацию монумента в честь покорителей космоса с памятником К. Э. Циолковскому. Это объект культурного наследия федерального значения и одна из главных достопримечательностей севера Москвы", - написал мэр.

Он уточнил, что особое внимание было уделено горельефам с изображением покорителей космоса, надписям на стилобате и декоративным вентиляционным решеткам.

Монумент "Покорителям космоса" был открыт в сквере у ВДНХ 4 ноября 1964 года. Выполненный из гранита, полированного титана и бронзы памятник представляет собой шлейф с ракетой, установленный на стилобате. На нем расположены бронзовые горельефы с изображением советских людей всех профессий, которые участвовали в истории покорения космоса. Перед монументом установлен памятник ученому и исследователю в области космонавтики Константину Циолковскому.