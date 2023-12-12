В Кавминводах 1 января пройдет забег обещаний

В мероприятии примут участие порядка 1,5 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Забег обещаний 1 января пройдет одновременно в Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске и Георгиевске. В нем примут участие порядка 1,5 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"В первый день нового года в Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске и Георгиевске одновременно, ровно в полдень, стартует традиционный Забег обещаний. Это будет праздничный забег на дистанцию 2 024 м, в честь нового 2024 года", - говорится в сообщении.

Участие в забеге бесплатное, возраст участников не ограничен. Ожидаемое количество участников забега в четырех городах до 1,5 тыс. человек, зрителей - до 4 тыс. человек.

Мероприятие проводится с целью вовлечения жителей и гостей региона в здоровый образ жизни и любительский спорт, поддержания семейных и культурных ценностей.

"Участнику выдается нагрудный номер с чистым полем, на котором он пишет обещание себе на новый 2024 год, и чтобы подтвердить намерение его выполнить, пробегает 2 024 м в первый день года. Мероприятие веселое, семейное, отличная традиция бодрого и здорового начала нового года. На КМВ проводится с 2017 года и каждый год собирает большое количество участников", - сказано в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, во всех городах происходит одновременный старт, время финиша не учитывается, так как сам выход на пробежку 1 января - уже достижение.