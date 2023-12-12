В Стокгольме музей "Васа" попросил помощи у общественности для сохранения своего экспоната

Музей получает деньги от продажи билетов, но этих доходов теперь недостаточно, рассказал руководитель проекта Магнус Улофссон

СТОКГОЛЬМ, 12 декабря. /ТАСС/. Администрация музея "Васа", который является одной из главных достопримечательностей Стокгольма, обратилась к общественности за помощью, чтобы сохранить свой единственный экспонат. Деньги нужны на то, чтобы заменить опоры, на которых стоит выставленный в музее королевский корабль XVII века.

Как пояснили в администрации, корабль уже 60 лет находится на суше, и если не поставить новые столбы, на которые он опирается, корабль сползет вниз и может разбиться. "Нам необходимо распределить вес по большей поверхности и создать внутренний каркас, который замедлит движение вниз", - пояснил руководитель проекта Магнус Улофссон в интервью телеканалу SVT.

Чтобы переместить опоры, нужно разобрать пол. Общая стоимость реконструкции оценивается в 150-200 млн крон ($14,45-19,14 млн). "Мы обращаемся к частным лицам и компаниям, это могут быть подарки или спонсорство", - продолжил Улофссон.

Музей, который является филиалом Шведского музея истории мореплавания и транспорта и государственным учреждением, не получает никаких грантов из казны, так как ему всегда хватало средств от продажи билетов. Но теперь этих доходов недостаточно. Если собрать деньги не удастся, тогда придется брать займ у государства. "Но это такие большие суммы, что это будет сказываться на финансах музея, возможно, еще тридцать лет", - считает Улофссон.

Финансовые сигналы бедствия музей начал посылать в 2020 году. Согласно расчетам, убытки из-за пандемии COVID-19 составили около 165 млн крон ($18 млн), поскольку 85% посетителей "Васы" - это иностранные туристы.

Знаменитый корабль "Васа"

Корабль "Васа" был построен на острове Шеппсхольмен в центре Стокгольма всего за два с половиной года. Он был готов в 1628 году, его стоимость составила около 5% всех государственных расходов за год. Кораблестроители спешили - шла война с Польшей, а треть военного флота Швеции затонула во время шторма.

Однако судьба будущего флагмана шведского флота сложилась неудачно. После спуска на воду он проплыл всего несколько сотен м, внезапно перевернулся под порывом ветра и ушел на дно. Гибель "Васы" стала катастрофой национального масштаба. Но конкретных виновников в то далекое время не нашлось, и никто даже не был наказан. Специалисты полагают, что причиной трагедии стал неправильно рассчитанный балласт.

"Васа" затонул на глубине 32 м и пролежал на дне более 300 лет. И только в конце августа 1956 года многолетние упорные поиски морского инженера Андерса Францена увенчались успехом: в пробах ила, поднятых со дна моря, был обнаружен кусочек старого корабельного дуба. В 1959 году судно совершило свое второе путешествие - под водой. Водолазы проделали под остовом "Васы" проходы, завели в них тросы. Два понтона вырвали его из глиняных тисков. Это путешествие в 600 м заняло почти месяц. Корабль был перенесен ближе к берегу и поднят на поверхность через два года.

Консервация и поиск мест крепления почти 12 тыс. оторвавшихся от корпуса элементов конструкции и украшений заняли почти два десятилетия. На корабле были найдены столовая утварь и оружие, монеты и части одежды, инструменты и бочонки с остатками пищи.

95% площади судна в наши дни - это оригинальные детали, что и делает его таким уникальным. Музей "Васа", расположенный в центре Стокгольма, до пандемии принимал 1,1 млн посетителей в год. Это самый посещаемый морской музей в мире.