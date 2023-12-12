Председательство COP28 обещает, что итоговый документ будет учитывать интересы всех сторон

Как отметил гендиректор COP28 Маджид ас-Сувейди, председательство COP28 считает, что новый проект итогового документа должен подтолкнуть стороны к дальнейшей дискуссии

ДУБАЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Итоговый документ 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) будет учитывать интересы всех стран, в том числе по вопросу об ископаемом топливе. Об этом заявил генеральный директор COP28 Маджид ас-Сувейди на брифинге для журналистов.

Комментируя проект итогового документа, который не содержит положения об отказе от ископаемого топлива и потому вызвал критику со стороны большинства делегаций, ас-Сувейди заверил, что председательство "услышало их мнения". "Теперь нам нужно поработать над тем, как отразить эти мнения в тексте, чтобы все были довольны и чтобы мы могли двигаться вперед к достижению целей. <...> Мы пытаемся найти сбалансированный результат, учитывающий самые разные позиции", - сказал он.

По словам ас-Сувейди, председательство COP28 считает, что новый проект итогового документа должен подтолкнуть стороны к дальнейшей дискуссии, в ходе которой они смогут прийти к единой позиции. "Необходимо понимать, что опубликованный нами текст был отправной точкой для дискуссий, и это совершенно нормально для процесса достижения консенсуса", - заявил он, подчеркнув, что проект включает в себя все элементы, необходимые для реализации всеобъемлющего плана климатических действий до 2030 года.

Проект документа

В понедельник секретариат Рамочной конвенции об изменении климата опубликовал новый проект итогового документа COP28, который содержит формулировку о "сокращении как потребления, так и производства ископаемого топлива справедливым, упорядоченным и равноправным образом с целью достижения углеродной нейтральности к 2050 году, до или около этого срока в соответствии с научными данными". Отсутствие положения о поэтапном отказе от ископаемого топлива вызвало резкую критику со стороны некоторых делегаций.

Предыдущий проект документа включал четыре формулировки о поэтапном отказе от ископаемого топлива, на обсуждении которых стороны сосредоточились в последние дни. Глобальный отказ от использования угля, нефти и газа стал самым спорным вопросом на COP28. Большинство делегаций настаивали на необходимости включить в текст документа соответствующее положение, однако страны ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, выступили категорически против любых формулировок, которые затрагивали бы вопрос добычи и использования углеводородов.

Окончание конференции

Конференция должна завершиться во вторник, однако стороны до сих пор не приняли итоговый документ. Если делегациям не удастся преодолеть разногласия, в том числе касающиеся формулировки об ископаемом топливе, председательство может продлить конференцию на несколько дней. Аналогичная ситуация сложилась на COP27, который проходил в Шарм эш-Шейхе. В прошлом году стороны не могли принять итоговый документ из-за разногласий между развитыми и развивающимися странами по вопросам финансирования программ противодействия изменению климата и материальной поддержки инициативы по возмещению ущерба и потерь, понесенных странами с наименее развитыми экономиками.

В новость внесена правка (17:36 мск) - исправлена фамилия спикера в лиде, подзаголовке, втором и третьем абзаце, верно - ас-Сувейди.