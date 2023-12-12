Вступил в силу оправдательный приговор адвокату, обвиняемому по делу о хищении

Второй кассационный суд общей юрисдикции ранее отменил апелляционное определение Мосгорсуда, отправив дело на пересмотр в апелляционную инстанцию

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным оправдательный приговор в отношении председателя Московской коллегии адвокатов "Межрегион" Сергея Юрьева по делу о хищении 1 млрд рублей при оказании юридических услуг государственным организациям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ.

"Мы испытываем чувство большой радости: наконец-то приговор в отношении нашего коллеги и друга Юрьева Сергея Сергеевича вступил в законную силу. Конечно, отрадно, что судебная система разобралась в этом деле и поставила жирную точку. С самого первого дня мы не сомневались в правосудности приговора, но эту точку важно было поставить, чтобы начать новый этап жизни. Желаю Сергею Сергеевичу поскорее восстановиться после такой долгой борьбы за справедливость и скорее встать в строй", - сказала президент ФПА Светлана Володина.

Летом Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение Мосгорсуда, отправив дело на пересмотр в апелляционную инстанцию. По данным следствия, председатель коллегии адвокатов, используя связи в Росавиации, через своего бывшего коллегу-юриста и должностное лицо данного учреждения предоставил заключение, содержащее завышенную стоимость юридических услуг для формирования конкурсной документации. Затем между ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения" и адвокатской коллегией был заключен договор, который впоследствии неоднократно продлевался в нарушение установленных процедур. В результате завышения цены госконтракта с 2008 по 2018 год адвокатская коллегия необоснованно получила свыше 1 млрд рублей.