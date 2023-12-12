Кабмин упростил проведение техосмотра автобусов

Согласно соответствующему постановлению, отменено ограничение по срокам предоставление автобуса на повторную проверку, если при первичной были выявлены недостатки

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ усовершенствовало проведение техосмотра автобусов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Теперь один автобус может быть заменен в графике записей на техосмотр другим, если владелец отказался от осмотра на установленное для него время. Ранее запись на техосмотр осуществлялась не ранее, чем через пять дней со дня отправления заявки, что не позволяло оперативно провести замену, несмотря на освободившееся в графике время.

Также отменено ограничение по срокам предоставление автобуса на повторную проверку, если при первичной были выявлены недостатки. Ранее эту процедуру можно было осуществить только через пять дней со дня поступления заявки. Теперь же автобус можно будет отправить на техосмотр сразу после устранения неисправностей.

Принятые решения позволят ускорить проведение техосмотра автобусов, что сделает транспортное обслуживание населения более безопасным.