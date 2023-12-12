В Петербурге представили архивные документы о создании гимна СССР

Посетители также смогут увидеть мемориальные вещи советского государственного деятеля Александра Щербакова, который также принимал непосредственное участие в создании гимна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Выставка "Рождение гимна", приуроченная к 80-летию официального утверждения Государственного гимна СССР, открылась в Музее политической истории России в Санкт-Петербурге. Как сообщила ТАСС старший научный сотрудник музея и куратор выставки Мария Сенина, посетители смогут увидеть уникальные архивные документы о создании гимна, в том числе с правками Иосифа Сталина.

"У нас представлены уникальные документы за подписью Сталина из фондов Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), некоторые из них даже содержат правки вождя. Это очень хорошо показывает его внутреннюю вовлеченность в процесс создания гимна - это был государственный проект, который он лично курировал", - рассказала Сенина.

Посетители также смогут увидеть мемориальные вещи советского государственного деятеля Александра Щербакова, который также принимал непосредственное участие в создании гимна - курировал организацию работы композиторов, лично встречался с ними, передавая их просьбы напрямую Сталину. Среди экспонатов - фуражка Щербакова, постоянный билет в центральную ложу Государственного академического Большого театра, а также рабочая папка. Выставку дополняют открытки, листовки и фотографии из фондов музея. А еще на ней можно услышать варианты "Марсельезы" с русским текстом, которая выполняла роль государственного гимна в период от февраля до октября 1917 года, а также песни "Жить стало лучше", "Гимн партии большевиков" и мелодию Государственного гимна, прозвучавшего на Красной площади 24 июня 1945 года.

О музее

Государственный музей политической истории России - первый музей в стране, посвященный истории революционного движения конца XIX - начала XX веков. Музей был основан 9 октября 1919 года в преддверии двухлетней годовщины октябрьского вооруженного восстания 1917 года. Сегодня экспозиция музея охватывает общественно-политическую историю России со второй половины XVIII века до наших дней. Его фонды насчитывают около 500 тыс. единиц хранения: документы, киноматериалы, фотографии, аудиозаписи, биографические материалы, плакаты и афиши, редкие книги.