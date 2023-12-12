В Подмосковье продлили действие жилищного сертификата для переселения из аварийных домов

Основное условие получения сертификата - признание дома аварийным в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Жители аварийных домов, признанных таковыми с 2017 года, смогут в рамках расселения получить жилищные сертификаты для самостоятельного выбора нового места проживания. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Сертификат можно использовать для того, чтобы построить собственный дом, приобрести готовое жилье или стать участником долевого строительства. Он предполагает немедленную выплату, а значит, не нужно ждать, когда построят дом. И что важно - приобрести жилье можно в любом уголке Подмосковья. Такая мера востребована - первые 200 семей уже успешно реализовали свои сертификаты. С 1 января мы начинаем новую программу - расселения домов, которые признаны аварийными с 2017 года. В них проживают еще порядка 24 тыс. жителей. Для новой программы мы продлили действие сертификата - его также можно будет использовать всем, кто хочет побыстрее переехать в новое жилье", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Жилищный сертификат - это документ, позволяющий оплатить покупку за счет государства. Оно выкупает один квадратный метр по цене 130 186 рублей. Минимальный метраж - 33 кв. м, даже если площадь, принадлежащая собственнику, меньше. Таким образом, выплата по сертификату составит не менее 4 296 138 рублей.

Уточняется, что основное условие получения сертификата - признание дома аварийным в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Также важно, чтобы право собственности было приобретено до наступления этого периода. Исключение - получение жилья в наследство. На дату признания дома аварийным у переселенца должно отсутствовать право собственности на другое жилое помещение.