В Петербурге оштрафовали церковь за участие в работе нежелательной международной структуры

Сумма штрафа составила 50 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Петербургский суд оштрафовал на 50 тыс. рублей местную церковь евангельских христиан за участие в деятельности международной религиозной организации "Завет церквей TCCN" (Transformation Center Covenant Network TCCN, Transformation Center Church International), зарегистрированной в США и признанной в России нежелательной. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Калининский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности местную религиозную организацию Церковь Евангельских Христиан "Пробуждение наций" за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Суд назначил наказание в виде штрафа в 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В начале августа проверка установила, что петербургская церковь приняла участие в деятельности "Завета церквей", тогда как еще в июне Министерство юстиции включило ее в перечень неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной.

Как указано в материалах дела, местная организация входила в состав "Завета церквей" с 27 июля 2020 года по 26 июля 2023-го, о чем указывала на своем сайте, странице в социальной сети "ВКонтакте" и в YouTube-канале. В качестве символики члены петербургской общины использовали круглый щит с профилем хищной птицы по центру и надпись с символом G12 SPb - эти элементы размещались вместе с надписью "Пробуждение наций" на кафедре, с которой проповедовали пасторы и другие члены организации в публикуемых в сети видеороликах.

"Размещая указанную символику, организация принимала основы вероучения и принципы, фактически продолжая входить в структуру "Завета церквей", тем самым принимала участие в деятельности организации, деятельность которой признана на территории РФ нежелательной", - говорится в административном протоколе.

При этом представитель самой общины заявил, что к деятельности "Завета церквей" она не причастна, а после признания того нежелательной структурой были удалены как соответствующие ссылки на ее онлайн-страницах, так и символ, который, по мнению проверяющих из Минюста, свидетельствует о взаимодействии петербургской церкви с американской организацией.