Для госслужащих СКФО в 2024 году запустят курс "Основы российской государственности"

Проект реализуют на базе Центра знаний "Машук" совместно с Экспертным институтом социальных исследований и платформой молодых политологов России "Дигория"

ПЯТИГОРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Курс "Основы российской государственности" для государственных служащих Северного Кавказа запустят в 2024 году в центре знаний "Машук" в Пятигорске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полпредства президента РФ в СКФО.

"В День Конституции полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка встретился с молодыми лидерами - историками, политологами, социологами, юристами и журналистами, представителями общественных объединений, членами межрегионального клуба "Будущее Кавказа" из регионов СКФО. Участники встречи презентовали ряд проектов, направленных на сохранение и развитие общественного диалога, укрепление стабильности в регионах округа. Среди них - курс "Основы российской государственности" для госслужащих Северного Кавказа, который будет запущен в 2024 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект реализуют на базе Центра знаний "Машук" совместно с Экспертным институтом социальных исследований и платформой молодых политологов России "Дигория". Инициатива войдет в окружную кадровую программу "Будущее Кавказа".

"Образовательные мероприятия пройдут в гибридном формате - очно и онлайн. Слушателям в том числе расскажут о достижениях и ключевых фигурах в истории Северного Кавказа, ценностных ориентирах и образе будущего регионов. Также в Центре знаний "Машук" будет запущена программа переподготовки и адаптации казаков, принимавших участие в специальной военной операции, которые начнут работать с молодежью в направлении военно-патриотического воспитания", - отмечается в сообщении.

Творческая группа "Кавказ сегодня" в будущем году приступит к съемкам трехсерийного фильма "Российский Кавказ. Три века созидания", темой которого станет совместная работа народов России над развитием Северного Кавказа - через общее прошлое к благополучному настоящему и лучшему будущему. Чайка поддержал инициативы, отметив их важность и актуальность в современных геополитических условиях. В ходе разговора были обсуждены инструменты и механизмы продвижения проектов, новые идеи и планы по их реализации.