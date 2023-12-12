В Ульяновске рекомендуют отменить занятия для первых-четвертых классов из-за мороза

Информацию об отмене занятий руководители образовательных организаций должны разместить на официальных сайтах школ, в электронных дневниках, а также в родительских чатах

УЛЬЯНОВСК, 12 декабря. /ТАСС/. Управление образования администрации города Ульяновска рекомендовало отменить 13 декабря занятия для школьников первых-четвертых классов из-за мороза в сочетании с сильным ветром. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством в его Telegram-канале.

"Учитывая разницу температур, ветер, гололедные явления, в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся рекомендуем отменить занятия 13 декабря с первого по четвертый класс, согласовав решение с учредителем", - отмечается в сообщении.

Ведомство напоминает, что информацию об отмене занятий руководители образовательных организаций должны разместить на официальных сайтах школ, в электронных дневниках, а также в родительских чатах.

Сильные морозы установились в регионе с 8 декабря. Как передает корреспондент ТАСС, на данный момент в Ульяновске минус 17 градусов, но при этом в городе с ночи на 12 декабря начался очень сильный ветер. По данным сервиса "Яндекс. Погода", с учетом ветра и влажности воздуха такая температура сейчас ощущается как минус 24 градуса.

По информации ГУ МЧС по Ульяновской области в регионе объявлен желтый уровень опасности. "13-14 декабря местами сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-8 градусов", - говорится в сообщении ведомства.