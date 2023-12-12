В ООН заявили, что около 50 млн человек в Африке столкнутся с голодом в 2024 году

Это на 4% больше, чем в 2023 году, сообщила Всемирная продовольственная программа ООН

НАЙРОБИ, 12 декабря. /ТАСС/. Число жителей Африки, вынужденных голодать, в период с июня по август 2024 года достигнет рекордных 49,5 млн, что на 4% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщается на сайте Всемирной продовольственной программы ООН.

"Эта тенденция вызывает особую тревогу в прибрежных странах, где число женщин, мужчин и детей, страдающих от острого голода, как ожидается, достигнет 6,2 миллиона в июне-августе 2024 года, то есть увеличится на 16%", - говорится в отчете. Как отмечается, причинами голода в Западной и Центральной Африке являются вооруженные конфликты, изменение климата, рост цен на продукты питания и топливо.

Наиболее опасная ситуация складывается в Сахеле. Стоимость ежедневного полноценного рациона в центральном Сахеле (Буркина-Фасо, Мали и Нигер) на 110% превышает дневную минимальную заработную плату в регионе. "Стоимость здорового питания в Африке такая же высокая, как и в США, несмотря на то, что ВВП Соединенных Штатов более чем в 35 раз выше, чем в африканском регионе", - подчеркивается в докладе.

Более 2 из каждых 3 домохозяйств в Западной и Центральной Африке не могут позволить себе здоровое питание, а 8 из каждых 10 детей в возрасте 6-23 месяцев не потребляют минимальное количество групп продуктов, необходимых им для оптимального роста и развития. На конец октября 1,9 млн детей в возрасте до пяти лет были госпитализированы для лечения тяжелого истощения в 9 странах Сахеля, что на 20% больше, чем за тот же период в 2022 году, отмечается в отчете.