Митрополия Молдовы отстранила перешедших в румынскую церковь священников

Шесть человек лишили права совершать богослужения

КИШИНЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Православная церковь Молдовы, которая является частью Русской православной церкви, освободила от должностей шестерых приходских священников, которые перешли в состав Румынской православной церкви. Об этом сообщается на сайте митрополии.

"В связи с самовольным и неканоническим уходом из Кишиневской епархии Православной церкви Молдовы <…> клирики отстранены от должностей и лишены права совершать богослужения", - говорится в сообщении. Речь идет о священниках из церкви Святого Николая Чудотворца в Кишиневе и церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Гидигич в пригороде молдавской столицы.

В сентябре с призывом вливаться в ряды Румынской православной церкви выступила действующая на территории Молдавии Бессарабская митрополия Румынского патриархата. После этого поступили сообщения о переходе в состав румынской церкви около десяти приходов, их служители были лишены молдавской митрополией церковного сана. После этого митрополит Владимир провел совещание с настоятелями церквей и монастырей, по итогом которого был подтвержден действующий статус в качестве самоуправляемой части Русской православной церкви.

По данным бывшего президента Молдавии Игоря Додона, в ноябре действующий президент Майя Санду аннулировала соглашение о передаче в пользование митрополии Молдовы ряда церквей, что облегчит их переход в состав румынской церкви. Додон осудил Санду и призвал прихожан защищать свою церковь.

Православная церковь Молдавии была основана в 1813 году и сейчас насчитывает более 1,2 тыс. приходов (6 епархий). В 1992 году на территории страны появилось представительство самоуправляемой Румынской православной церкви, на регистрацию которой долго не соглашались опасавшиеся церковного раскола митрополия и правительство республики. В 2001 году Европейский суд по правам человека удовлетворил иск сторонников Бессарабской митрополии, власти вынуждены были ее зарегистрировать. Конфликт между двумя митрополиями в последнее время обострился в связи с событиями на Украине.