В Молдавии врачи провели пикет правительства против ликвидации медучреждений

В акции приняли участие около 100 человек

КИШИНЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Врачи инфекционной больницы имени Тома Чорбэ в Кишиневе провели акцию протеста у здания правительства, обвинив его в планах ликвидации старейшего медучреждения Молдавии.

В акции приняли участие около 100 человек. Они принесли к зданию правительства плакаты с надписями "Руки прочь от больницы им. Тома Чорбэ", "Не разрушайте того, что не вами строилось и не принадлежит вам". Медперсонал опасается быть отправленными в вынужденные отпуска в зимний период, когда жителям Молдавии приходят большие счета за коммунальные услуги.

Врачи назвали учреждение одним из символов молдавской медицины и опасаются, что больницу попросту ликвидируют для освобождения земельного участка под строительство в центре города. Ранее Министерство здравоохранения Молдавии предложило реорганизовать больницу имени Тома Чорбэ путем ее поглощения дерматологической больницей, расположенной в столичном пригороде.

"Две больницы требуют дополнительного финансирования на ремонт и приведения в соответствие с современными стандартами здравоохранения. Отметим, что больницу имени Тома Чорбэ построили в 1896 году, и срок эксплуатации здания давно истек. Больница не соответствует современным требованиям", - говорится в информационной записке к проекту постановления правительства.

Власти Молдавии пытались закрыть больницу имени Тома Чорбэ в 2011 году, однако тогда ее коллективу удалось отстоять право на дальнейшую работу. В 2016 году была предпринята повторная попытка закрыть больницу, однако из-за критики, в том числе со стороны Национального центра борьбы с коррупцией, от этих планов вновь отказались.