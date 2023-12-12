В Калининграде впервые пройдет фестиваль искусств "Зимние каникулы на Балтике"

На новогодние праздники предварительно ожидается около 70 000 туристов

ТАСС, 12 декабря. Фестиваль искусств "Зимние каникулы на Балтике" впервые состоится в Калининграде в этом году. Большая часть его мероприятий пройдет бесплатно. Об этом рассказал ТАСС министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак на ежегодной конференции "Роль креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристских территорий, в том числе входящих в Сеть творческих городов ЮНЕСКО", которая проходит в Петербурге с 12 по 13 декабря.

"Новогодние праздники будут насыщенные: помимо стандартных программ, которые у нас каждое учреждение культуры пытается как-то обновить, модернизировать, сделать более привлекательными, у нас большое количество мероприятий будет в рамках фестиваля "Зимние каникулы на Балтике". Это вообще отдельный совершенно новый фестиваль, который мы проводим в этом году. Там очень много мероприятий, которые пройдут вообще бесплатно, просто по предварительной регистрации", - сказал Ермак.

По словам министра, власти региона рассчитывают, что фестиваль даст больший толчок развитию учреждений культуры. "Утром все едут на экскурсию, в обед идут в музей или куда-то еще, а вот вечером в ресторанах. Мы хотим, чтобы не только в рестораны ходили наши туристы. Но и ходили, конечно, в наши театры, наши концертные организации, филармонии и так далее", - добавил он.

Как отметил Ермак, на новогодние праздники предварительно ожидается около 70 000 туристов. Дополнительные рейсы ставят многие авиакомпании.