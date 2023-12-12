Обсуждение итогового документа COP28 завершат 13 декабря

Он должен получить поддержку всех участников саммита, отметили в председательстве COP28

ДУБАЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Обсуждение итогового документа 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), который должен получить поддержку всех участников саммита, завершится в ночь на среду. Об этом говорится в заявлении председательства COP28.

"Ночью и в течение всего сегодняшнего дня председатель COP28 [Султан бен Ахмед аль-Джабер], а также его команда проводили обширные консультации с широким представительством переговорных групп и сторон. <...> Он полон решимости представить такой вариант текста, который получит поддержку всех сторон. Консультации будут продолжаться до 03:00 по местному времени (02:00 мск)", - сообщили в председательстве.

В понедельник секретариат Рамочной конвенции об изменении климата опубликовал новый проект итогового документа COP28, который содержит формулировку о "сокращении как потребления, так и производства ископаемого топлива справедливым, упорядоченным и равноправным образом с целью достижения углеродной нейтральности к 2050 году, до или около этого срока в соответствии с научными данными". Отсутствие положения об отказе от ископаемого топлива вызвало резкую критику со стороны некоторых делегаций.

Конференция должна была завершиться во вторник, однако стороны до сих пор не приняли итоговый документ. Если делегациям не удастся преодолеть разногласия, в том числе касающиеся формулировки об ископаемом топливе, председательство может продлить конференцию. Аналогичная ситуация сложилась на COP27, который проходил в Шарм эш-Шейхе. В прошлом году стороны не могли принять итоговый документ из-за разногласий между развитыми и развивающимися странами по климатического финансирования.