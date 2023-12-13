СФ проведет торжественное заседание и обсудит ограничения на смартфоны в школах

В ходе правительственного часа перед сенаторами выступит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Сенаторы соберутся на пленарное заседание, которое откроется торжественными мероприятиями по случаю 30-летия образования палаты, заслушают доклад министра иностранных дел Сергея Лаврова и обсудят закон об ограничении на использование смартфонов в школах. После заседания в Совфеде выступит певец, автор патриотических песен Shaman (Шаман).

Как сказал ТАСС глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, перед началом заседания состоится торжественная церемония гашения памятной марки с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина. "Затем пройдет открытие пленарного заседания и торжественная его часть, где вживую прозвучит гимн России в исполнении хора Росгвардии. Затем выступят Валентина Матвиенко, Валерий Зорькин, [генеральный прокурор России] Игорь Краснов и [первый председатель Совета Федерации] Валерий Шумейко", - отметил сенатор.

После короткого перерыва заседание продолжится в обычном режиме. В ходе правительственного часа перед сенаторами выступит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он расскажет о реализации Концепции внешней политики России и ответит на вопросы парламентариев.

Будет представлен ежегодный доклад комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Как ранее сказал глава комиссии Андрей Климов, в этом году в докладе акцент сделан на роли Конституции РФ в суверенизации России. Отдельный раздел документа посвящен влиянию событий, связанных с проведением специальной военной операции, на внутренние угрозы суверенитету Российской Федерации. Кроме того, в докладе речь пойдет об угрозах суверенитету в ходе проведения выборов в 2024 году.

Сенаторы обсудят и резонансный закон, который касается ограничения использования школьниками мобильных телефонов и других гаджетов с сим-картами на уроках. Исключением станут случаи возникновения угрозы жизни или здоровью как учеников, так и работников школы, а также другие экстренные случаи. Воспользоваться гаджетом в учебных целях не получится.

Этот же документ дает учителям право на защиту от насилия и оскорблений. Педагоги смогут обращаться в администрацию школы с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим их права. И такие обращения должны будут обязательно рассматриваться. Кроме того, документ вводит с 1 сентября 2024 года обязательный урок труда (технологии) для учеников начальной и средней школы, а предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) будет преобразован в "Основы безопасности и защиты Родины".

Другие законы и час субъекта

Также сенаторы обсудят пакет законов о сохранении пособий по уходу за ребенком до полутора лет в случае досрочного выхода родителя на работу. Новые нормы также распространяются на матерей, уволенных в период беременности и декретного отпуска в связи с ликвидацией их организаций. Уточняется также, что право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пока ему не исполнится полтора года, могут иметь те, кто работает дистанционно.

Еще один социально значимый закон закрепляет право военнослужащих-контрактников, признанных инвалидами боевых действий, на бесплатное профобучение. Они смогут бесплатно пройти обучение по основным программам профобучения или программам профпереподготовки, продолжительностью до четырех месяцев. На этот срок за ними сохраняется обеспечение всеми видами довольствия в порядке, установленном Минобороны РФ или другими органами, в которых предусмотрена военная служба.

Кроме того, в повестку заседания включены законы о запрете на взимание комиссионного вознаграждения при внесении физическими лицами, нуждающимися в соцподдержке, платы за жилое помещение и коммунальные услуги, о введении административной и уголовной ответственности за передачу или попытку передачи средств мобильной связи и комплектующих к ним лицам, содержащимся в местах лишения свободы. Административный штраф составит от 20 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией предмета правонарушения. При повторном совершении такого нарушения будет грозить уголовная ответственность. В этом случае устанавливается наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Таким образом парламентарии рассчитывают поставить заслон преступлениям, которые совершают осужденные и лица, содержащиеся под стражей, с использованием мобильных телефонов и интернета.

В рамках часа субъекта сенаторы обсудят вопросы государственной поддержки социально-экономического развития Томской области. Запланированы выступления губернатора региона Владимира Мазура и председателя Законодательной думы Томской области Оксаны Козловской.