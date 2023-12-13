На Сахалине запретили посещать заказники во время миграции и отела северного оленя

За нарушение предусмотрен штраф

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Запрет на посещение государственных особо охраняемых природных территорий введен на Сахалине в период миграции и отела северного оленя, занесенного в Красную книгу РФ. Ограничение выпущено в постановлении правительства Сахалинской области, сообщили журналистам в пресс-службе островного агентства лесного и охотничьего хозяйства.

"Запрет на посещение и пребывание на территории особо охраняемых природных территорий граждан и юридических лиц в любых целях в период миграции и отела северного оленя с целью предотвращения беспокойства животных и сохранения популяции дикого северного оленя острова Сахалин", - рассказали в агентстве.

По информации областных властей, на Сахалине северный олень обитает на территории семи природных заказников. На шести из них запрет введен в период с 1 февраля по 31 мая, на одном - с 1 марта по 31 мая. За нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 8.39 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в виде штрафа.

Северный олень - парнокопытное млекопитающее семейства оленевых, единственный представитель рода северные олени. Занесен в Красную книгу РФ. В настоящее время во всем мире насчитывается всего около 1,5 млн диких северных оленей, из них 944 тыс. - в России.