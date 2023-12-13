В Хабаровском крае на карантин по ОРВИ и гриппу закрыли шесть школ и два детсада

В регионе отмечают рост заболеваемости

ХАБАРОВСК, 13 декабря. /ТАСС/. Карантин по ОРВИ и гриппу в Хабаровском крае ввели в шести школах и двух детских садах, сообщили ТАСС в Управлении Роспотребнадзора по региону.

"На карантин закрыто 69 классов в 28 школах, шесть школ в Комсомольске-на-Амуре, Аяно-Майском, Ульчском и Вехнебуреинском районах закрыты полностью. Также карантин введен в 24 группах в 18 детских садах, два сада закрыты полностью", - сказали в управлении.

В регионе идет рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, наиболее интенсивно этот процесс протекает в Хабаровске, в Хабаровском, имени Лазо, Советско-Гаванском, Комсомольском, Амурском, Солнечном и Ульчском районах. По сравнению с прошлой неделей количество новых случаев заболевания увеличилось на 15%. Там уточнили, что в регионе зарегистрировано два штамма гриппа - В и А. Оба они входили в состав вакцины.

Ранее сообщалось, что от гриппа по всему Хабаровскому краю медики привили в общей сложности порядка 577 тыс. человек, намеченный план практически выполнен.