Школьников нескольких регионов Урала перевели на дистант из-за морозов

Местами температура воздуха достигает -30 градусов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 декабря. /ТАСС/. Очные занятия отменили для школьников нескольких регионов Уральского федерального округа в связи морозами до -30 градусов. В частности, как сообщается на сайте администрации Кургана, обучение в школах города перевели на дистант.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями - мороз до -27 градусов - 13 декабря 2023 года занятия в школах города Кургана с 1-го по 11-й класс включительно первой и второй смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий", - говорится в распространенном сообщении.

Очные занятия для школьников из-за морозов также отменили в Челябинской области: в Магнитогорске с 1-го по 11-й классы и в Челябинске с 1-го по 7-й классы, сообщается на сайте местного ЕДДС. Школьники Тобольска и Ялуторовска Тюменской области также будут обучаться в дистанционном формате из-за погодных условий, уточнили в местных администрациях. При этом, по данным на сайте правительства Югры, в Ханты-Мансийском автономном округе в школах возобновились очные занятия.